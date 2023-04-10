Kaan Müjdeci’den Sanal Gerçeklik Filmi: Iguana Tokyo, 42. İstanbul Film Festivali’nde Yarışıyor

Kaan Müjdeci’nin yazıp yönettiği ikinci uzun metraj filmi Iguana Tokyo, 42. İstanbul Film Festivali’nde yarışıyor. Başrollerini Saadet Işıl Aksoy, Ertan Saban ve Deniz Ülkü’nün paylaştığı filmin festival gösterimi, film ekibinin de katılımıyla 13 Nisan Perşembe akşamı Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleşecek. M² adlı bir sanal gerçeklik oyununun insan dünyasını zapt edişini beyazperdeye taşıyan film, Tokyo’da yaşayan üç kişilik sıradan bir ailenin cesur bilinçaltını konu alıyor.

Basın Bülteni

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