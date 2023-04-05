Yılın En Havalı Filmi Hava Muhalefeti’nin Fragmanı Yayınlandı

Heyecanı bol, aksiyonu yüksek yılın en havalı filmi Hava Muhalefeti’nin fragmanı şimdi yayında. Başrollerini Ali Sunal ile Doğa Rutkay’ın paylaştığı, yönetmenliğini Murat Kepez’in üstlendiği, senaryosunu Murat Kepez, Eray Akyamaner, Uğur Güvercin ve Ayberk Sak’ın kaleme aldığı komedi türündeki Hava Muhalefeti filminin oyuncu kadrosunda ise Ege Kökenli, Burak Hakkı, Kerem Atabeyoğlu, Ünal Yeter, Ali Yoğurtçuoğlu, Kemal Uçar, Bülent Seyran, Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen, Aziz Aslan, Serkan Atar gibi sinemamızın değerli isimleri yer alıyor. Hava Muhalefeti adlı komedi filmi, 14 Nisan 2023 Cuma günü sinemalarımızda gösterime giriyor.

Basın Bülteni

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