Sinematek / Sinema Evi, Hakkâri’de Bir Mevsim’i Restore Ediyor

Erden Kıral’ın yönettiği Hakkâri’de Bir Mevsim filmi, Sinematek / Sinema Evi tarafından, Kurukahveci Mehmet Efendi’nin katkılarıyla restore ediliyor. Ferit Edgü’nün görev yaptığı Hakkâri’de yaşadıklarından ilhamla yazdığı O adlı romanından uyarlanan film, Hakkâri’nin bir dağ köyüne sürülen öğretmenin yaşadığı şaşkınlığı, yalnızlığı ve olgunlaşmayı anlatıyor. Senaryosu Onat Kutlar’a ait filmin başrolünde, tiyatromuzun her daim dinç oyuncusu Genco Erkal yer alırken oyuncu kadrosu Erkan Yücel, Şerif Sezer, Rana Cabbar, Erol Demiröz, Macit Koper, Zeynep Irgat ve Berrin Koper gibi usta isimlerden oluşuyor.