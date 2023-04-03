Ölüler İçin Yaşam Kılavuzu, Dünya Prömiyerini 42. İstanbul Film Festivali’nde Gerçekleştirecek

Başrollerinde Deniz Işın ile Haki Biçici’nin yer aldığı ve Cannes Film Festivali’nin film marketi Marche du Film bünyesinde düzenlenen Frontieres platformunda 2022 yılında görücüye çıkan Barış Fert’in ilk uzun metraj filmi Ölüler İçin Yaşam Kılavuzu dünya prömiyerini 07 – 18 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 42. İstanbul Film Festivali’nde gerçekleştirecek. Soberworks’den Emre Pekçakır ve Bünyamin Bayansal’ın Vayka Film ile ortak yapımı olan Ölüler İçin Yaşam Kılavuzu filmi Leyla ile Mecnun, Masumiyet ve Her Yerde Sen gibi dizilerde rol alan oyuncu Deniz Işın ile Haki Biçici, Ece Bozkaya, Muttalip Müjdeci ve Caner Cindoruk’u bir araya getiriyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.