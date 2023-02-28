TRT 2’den Mart Ayında Her Akşam Farklı Film

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri Mart ayında ekrana getirecek. Türkiye’nin kültür sanat kanalı TRT 2’nin merakla beklenen Mart ayı filmleri belli oldu. Birçok alanda özel yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, Mart ayında her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak. Gösterilecek filmler arasında Semih Kaplanoğlu’nun birçok ödül kazanmış filmi Buğday, Derviş Zaim’in Cenneti Beklerken ve Askerin Türküsü, Bütün Saadetler Mümkündür, İki Şafak Arasında, Paris Teksas, Çanakkale: Yolun Sonu, Samsara, Frantz gibi filmler de var.