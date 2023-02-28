Kadın Yönetmenler Derneği tarafından 07 – 12 Mart 2023 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan 6. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin programı belli oldu. Festivalin afişi ve tanıtım filmi de görücüye çıktı. Festivalde, 56 film dünya prömiyerini, 70 film Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. Çevrimiçi olarak festivalin internet sitesinden 70 filme ulaşılabilecek. Filmler ayrıca Institut Français de Turquie ve İzmir Sanat’ta gösterilecek. 6. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nde kadın yönetmenler, Altın Makara için yarışacak.

Afiş / İlan



Femme Ocean



Flanöz (Flanause)



Soğuk Uzak ve Kirli



Yüzler (Faces)

