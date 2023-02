Gunhild Enger ile Rune Spaans’ın yönettiği ve John F.Brungot, Hermann Sabado Per Inge Torkelsen ile Heidi Goldmann’ın oynadığı Kaptan Porsuk: Kayıp Hazinenin Peşinde (Knutsen & Ludvigsen 2: Det Store Dyret – Two Buddies and a Badger), 03 Mart 2023’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

Knutsen ve Ludvigsen tünellerde yaşayan iki arkadaştır. Bir gün tünellerini kaybedebileceklerini öğrenirler. Onlara sadece Kaptan Porsuk yardımcı olabilecektir. Knutsen ve Ludvigsen, Kaptan Porsuk’u bulmak ve tünellerini kurtarmak için harekete geçerler ve inanılmaz bir yolculuk başlar.