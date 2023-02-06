Bülent Orçin’in yönettiği ve Belgin Ekin, Sinan Kayabaşı, Belma Mamati ile Mustafa Zeren’in oynadığı Mesaj İletildi, 08 Eylül 2023’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Orçin Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir grup genç boş bir arsada saklambaç oynarken arkadaşları Seda’nın feci bir şekilde yanarak ölümüne sebep olur. Seda’nın grubun gözdesi olan Barış ile yakın arkadaş olması başta Simay olmak üzere diğerlerinin pek hoşuna gitmez. Çünkü Seda sakat ve acizdir. Barış’ı hak eden Simay’dır. Aradan 12 yıl geçer. Seda’nın hayaleti bunların aynı evde buluşacağı akşam ortaya çıkar. O ev Seda’nın yandığı kulübenin olduğu arsa üzerine yapılmıştır. Kendisine yardım etmedikleri gibi ölümünü telefon kamerası ile görüntüleyen bu arkadaşlarını yine telefonlarına gönderdiği mesaj ile kendisini hatırlatır. Mesajı alan kişi için geri sayım başlar ya ölecek ya da sevdiği kişileri öldürecektir.