Oda (Yönetmen: Bülent Orçin)

Bülent Orçin’in yönettiği ve Ceren Gülşah Elmalı, Aykut Yavuz, Mustafa Zeren ile Nazan Bayazıt’ın oynadığı Oda, 28 Temmuz 2023’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Orçin Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kıskandığı sevgilisi Deniz’in evine gizli kamera yerleştiren Oğuz, gece izlediği görüntülerden evde tuhaf bir şeyler olduğunu sezince arkadaşı Cihan ile Deniz’in evine gitmeye karar verirler. Deniz’in evinde gizemli odayı merak ederler ancak bu gizemli odada bulunan her neyse Cihan’ın ölümüne neden olur. Bundan sonra korkunç kâbuslar Oğuz’un peşini bırakmaz, çareyi medyuma gitmekte bulan Oğuz kendisine aşık şeytani bir Cin’in musallat olduğunu öğrenir. Yeni evine taşınır musallat, burada da peşini bırakmaz. Bu şeytani varlıktan kurtulması artık çok zordur.