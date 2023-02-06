Çiğdem Aslan’ı Kaybettik

Antakya Primemall Prestige Sineması’nın müdürü, Çiğdem Aslan, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizde meydana gelen depremde annesi, babası ve oğlu ile göçük altında kalarak 45 yaşında hayatını kaybetti. 1994 yılında iş hayatına giren Prestige Grup, 1996 yılında Bursa Pembe Çarşı Alışveriş Merkezi’nde dört salon açarak sinema sektörüne girdi. Antakya Primemall Prestige Sineması, “Samandağ Yolu Üzeri, Yeni Otogar Karşısı, Primamall AVM, Antakya” adresinde hizmet veriyor. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.