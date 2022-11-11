Prestij Meselesi Setinden İlk Kareler

Mahsun Kırmızıgül’ün 03 Şubat’ta vizyona girecek iddialı filmi Prestij Meselesi setinden ilk kareler geldi. Onur Gözeten, Ali Erkin ve Mahmut Kırmızıgül, Engin Hepileri ve Eser Yenenler’in yer aldığı kareler filmin geçtiği 90’lı yılların ruhunu ve setteki sıcak enerjiyi yansıtıyor. Üç dev ismi canlandıran genç oyuncular, kendi sahneleri öncesinde Engin Hepileri ve Eser Yenenler ile fikir alışverişinde bulunuyor ve zaman zaman da sahnelerine birlikte çalışarak hazırlanıyorlar.

Basın Bülteni

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