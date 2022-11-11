İbrahim Vurmaz ile Kenan Yeşildağ’ın yönettiği ve İbrahim Vurmaz, Çağrı Tokalı, Sancak Bayraktar ile Abdullah Yıldırım’ın oynadığı Hançer, 18 Kasım 2022’de MC Film dağıtımıyla Cinema Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Korku yazarı olan Doğu, şu an eski şaşalı günlerinden çok uzaktır. Bir yandan eski karısının, özellikle de oğlu Oğuz’un gitmesini engellemeye çalışırken bir yandan da sözleşmesi bulunan yayınevine bir an önce teslim etmesi gereken romanını bitirmeye çalışmaktadır. Üçleme olan romanın ikisini bitiren Doğu son romanı bir türlü yazamamaktadır. Psikolojisi alt üst olan Doğu bir gece tesadüfen evin kalorifer bacasında eski bir hançer bulur.