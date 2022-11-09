33. Ankara Film Festivali Sinemayla Dolu Bir Günü Daha Geride Bıraktı

33. Ankara Film Festivali, dolu bir günü daha geride bıraktı. Festivalde dün İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı’nın yönettikleri LCV: Lütfen Cevap Veriniz ve Emin Alper’in Kurak Günler filmlerinin gösterimleri seyircinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. LCV: Lütfen Cevap Veriniz filminin gösterimi sonrasında yapılan söyleşiye yönetmen İsmet Kurtuluş, senarist Erdi Işık, oyuncu Melisa Şenolsun, yönetmen yardımcısı Emir Alp Arslan ve ortak yapımcı Fitesa Hazrolli katıldı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Geleceği Görmek Panelinden



Kurak Günler Söyleşisinden



LCV: Lütfen Cevap Veriniz Söyleşisinden



Mukavemet Söyleşisinden



Murat Özer Anısına Söyleşisinden



Suna Söyleşisinden

