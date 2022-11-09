33. Ankara Film Festivali Sinemayla Dolu Bir Günü Daha Geride Bıraktı

33. Ankara Film Festivali, dolu bir günü daha geride bıraktı. Festivalde dün İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı’nın yönettikleri LCV: Lütfen Cevap Veriniz ve Emin Alper’in Kurak Günler filmlerinin gösterimleri seyircinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. LCV: Lütfen Cevap Veriniz filminin gösterimi sonrasında yapılan söyleşiye yönetmen İsmet Kurtuluş, senarist Erdi Işık, oyuncu Melisa Şenolsun, yönetmen yardımcısı Emir Alp Arslan ve ortak yapımcı Fitesa Hazrolli katıldı.
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LCV: Lütfen Cevap Veriniz Söyleşisinden
Murat Özer Anısına Söyleşisinden