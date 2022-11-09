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33. Ankara Film Festivali Sinemayla Dolu Bir Günü Daha Geride Bıraktı

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33. Ankara Film Festivali, dolu bir günü daha geride bıraktı. Festivalde dün İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı’nın yönettikleri LCV: Lütfen Cevap Veriniz ve Emin Alper’in Kurak Günler filmlerinin gösterimleri seyircinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. LCV: Lütfen Cevap Veriniz filminin gösterimi sonrasında yapılan söyleşiye yönetmen İsmet Kurtuluş, senarist Erdi Işık, oyuncu Melisa Şenolsun, yönetmen yardımcısı Emir Alp Arslan ve ortak yapımcı Fitesa Hazrolli katıldı.

Geleceği Görmek Panelinden

Kurak Günler Söyleşisinden

LCV: Lütfen Cevap Veriniz Söyleşisinden

Mukavemet Söyleşisinden

Murat Özer Anısına Söyleşisinden

Suna Söyleşisinden

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