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16. Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali Sona Erdi

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16. Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali 2022 kısa filmleri ve yönetmenlerini ödüllendirdi. Mert Fırat, Darine Hamze, Hatice Aşkın, Deniz Göktürk Kobanbay, Ali İlhan ve Ahmet Berksoy’un jüride yer aldığı festivalde 9 farklı ülkeden finale kalan 15 film, 7 ayrı şehirde, eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliklerle izleyenlere sunuldu, gösterildi ve yönetmenliğini Carmen Córdoba González’in yaptığı Roberto isimli animasyon dalındaki kısa film Seyirci Özel Ödülü’ne layık görüldü.

  • Basın Bülteni
  • Mert Fırat'ın Teşekkürü
  • Cihan Emre Zengin'e Ödül Takdimi
  • Festival hakında geniş bilgi için tıklayınız.

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