16. Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali Sona Erdi

16. Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali 2022 kısa filmleri ve yönetmenlerini ödüllendirdi. Mert Fırat, Darine Hamze, Hatice Aşkın, Deniz Göktürk Kobanbay, Ali İlhan ve Ahmet Berksoy’un jüride yer aldığı festivalde 9 farklı ülkeden finale kalan 15 film, 7 ayrı şehirde, eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliklerle izleyenlere sunuldu, gösterildi ve yönetmenliğini Carmen Córdoba González’in yaptığı Roberto isimli animasyon dalındaki kısa film Seyirci Özel Ödülü’ne layık görüldü.