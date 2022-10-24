33. Ankara Film Festivali Biletleri Yarın Satışa Çıkıyor

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 03 – 11 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 33. Ankara Film Festivali biletleri www.biletinial.com üzerinden ve Kızılay Büyülüfener Sineması gişelerinden yarın (25 Ekim Salı) satışa sunulacak. 11:30 seansının 25 TL, Kısa ve Belgesel Film gösterimleri, öğrenci ve 60 yaş üstü için 35 TL, tam biletlerin 45 TL olarak satışa sunulacağı festivalde Kızılay Büyülüfener Sineması’nda toplam 76 film gösterilecek. 33. Ankara Film Festivali, Ulusal Yarışma ve Dünya Sineması’nda yer alan filmlerin yanı sıra Özel Gösterimler bölümünde dikkat çeken yapımları izleyicilerle buluşturacak.