Sadık İncesu’yu Kaybettik

Oyuncu, Yapımcı ve Görüntü Yönetmeni Sadık İncesu, 13 Ekim 2022 Perşembe günü hayatını kaybetti. 1958 yılında doğan İncesu, Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği Mayıs Sıkıntısı adlı filmde rol aldı. Mehmet Güleryüz’ün yönettiği Havar adlı filmin görüntü yönetmenliğini üstlenen Sadık İncesu’nun yapımcılığını yaptığı Yurt adlı kısa filmin Yönetmen ve Senaristliğini Ebru Ceylan, Görüntü Yönetmenliğini ise Uğur İçbak üstlenmişti. İncesu’nun cenazesi, 14 Ekim Cuma günü Nurtepe Cemevi’nde alınacak taziyeler sonrası Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.