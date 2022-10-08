59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ödüller Bu Gece Açıklanacak

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali bu akşam Antalya Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek ödül töreni ile sona eriyor. 01 Ekim’de geleneksel Festival Korteji, Onur ve Başarı Ödülleri ile Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması Ödülleri’nin sahiplerini bulduğu açılış töreniyle başlayan bir haftalık sinema maratonu bu akşam açıklanacak Altın Portakal Ödülleri ile sona eriyor. Festivalde dün, Özel Gösterim bölümünde yer alan, ödüllü belgeselleri ile tanınan Ümran Safter’in ilk uzun metraj kurmaca filmi Kabahat izleyiciyle buluştu. Yönetmen Ümran Safter, yapımcı Suraj Sharma, oyuncular Mina Demirtaş ve Ece Demirtürk’ün katılımıyla gerçekleşen gösterim sonrası izleyicilerle bir söyleşi gerçekleşti.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Bir Hekimin Anıları

Bir Zamanlar Yeşilçam: Abdurrahman Keskiner

Kabahat

Suna

Kısalar