59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 5. Gün

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Yarışma filmlerinin gösterimi sona erdi, ödüller yarın akşam düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında gösterilen son film, Özcan Alper yönetmenliğindeki Karanlık Gece oldu. Filmin gösterimi sonrasında yönetmen Özcan Alper, Berkay Ateş, Pınar Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu, yapımcı Soner Alper, ortak yapımcı Basri Uluç sinemaseverlerle buluştu.
- Basın Bülteni
- Festivalde Bugün: 07 Ekim Cuma
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