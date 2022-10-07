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59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 5. Gün

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59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Yarışma filmlerinin gösterimi sona erdi, ödüller yarın akşam düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında gösterilen son film, Özcan Alper yönetmenliğindeki Karanlık Gece oldu. Filmin gösterimi sonrasında yönetmen Özcan Alper, Berkay Ateş, Pınar Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu, yapımcı Soner Alper, ortak yapımcı Basri Uluç sinemaseverlerle buluştu.

Bir Hekimin Anıları

Karanlık Gece

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