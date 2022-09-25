Neredesin Sen Türküsü Eşliğinde Yeni Fragman Yayınlandı: Garip Bülbül Neşet Ertaş

Türkiye’nin doğusuyla batısını, yediden yetmişe herkesi sazıyla, sözüyle, hafızalarda iz bırakan unutulmaz türküleriyle bir araya getiren Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan Garip Bülbül Neşet Ertaş filminin yeni fragmanı yayınlandı. Filmde sanatçının gençliğini canlandıran Bektaş Dolu’nun seslendirdiği Neredesin Sen türküsü de fragmana eşlik ediyor. Film, Neşet Ertaş’ın hayatını sinemanın büyüsüyle bir kez daha unutulmaz kılmaya hazırlanıyor.

Basın Bülteni

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