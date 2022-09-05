Atilla Dorsay’ın Tartışmalar, Polemikler, Kavgalar Adlı Kitabı Remzi Kitabevi’ndan Çıktı

Atillâ Dorsay’ın Tartışmalar, Polemikler, Kavgalar adlı yeni kitabı Remzi Kitabevi tarafından yayınlandı. Dorsay bu kitapta, yazarlık yaşamı boyunca yaşadığı tartışmaları anlatıyor. Öylesine saygın, efsane kişilerle takışmış ki Dorsay, şaşırtıcı bir kendine güvenle, hemen hepsinde kendi haklılığına inanıyor. Kimler mi var bu kitapta? Aziz Nesin, Attilâ İlhan, Ertem Eğilmez, Vedat Türkali. Metin Erksan, Halit Refiğ, Yavuz Özkan, Yavuzer Çetinkaya, Ankaralı sinemacılar, Yeşilçam’ın tüm kurumları, hâttâ Onat Kutlar bile var. Ayrıca Serdar Turgut’tan Savaş Ay’a, Emre Aköz’den Murat Birsel’e, Ayşe Arman’a kadar bir dizi ünlü. Renkli, esprili ve 1960’lı 70’li yıllara ışık tutan tartışmalar.