Bülent Tezcanlı’yı Kaybettik

Sinema ve tiyatro oyuncusu, müzisyen Bülent Tezcanlı, 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü hayatını kaybetti. Avrupa’da Türklerin ilk profesyonel tiyatrosu olan Berlin’deki Tiyatrom’da sahneye çıkmış olan Tezcanlı eline geçen her türlü müzik aletine hakimiyetiyle biliniyordu. Kırklareli’li olan Tezcanlı’nın en iyi çaldığı müzik aletleri ise klarnet ve kanun idi. Tezcanlı, Şerif Gören’in yönettiği, başrolünde Kemal Sunal’ın oynadığı Polizei adlı filmde de oynamıştı. Almanya’da yaşayan Türkler ve Alman disiplini üzerine bir taşlama olan Polizei filmi, zaman zaman epik öğeler içeriyor ve Bertolt Brecht’e de göndermeler yapıyor. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.