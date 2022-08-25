1. Türk Filmleri Festivali Berlin

14 – 18 Eylül 2022 tarihleri arasında Babylon Sineması’nda ilki düzenlenecek olan Türk Filmleri Festivali Berlin (TFFB) zengin bir film programı ve yan etkinliklerle sinemaseverlerle buluşuyor. Festival, Türkiye’den uluslararası alanda başarılı yönetmenlerin yanı sıra, yeni yeteneklerin hem tarihsel geçmişe bakan, hem de güncel ve önemli konuları ele alan yaklaşık 25 uzun metrajlı, belgesel ve kısa filmden oluşan bir seçkiye odaklanacak. Film gösterimlerinin yanı sıra sektörün deneyimli yapımcı, yönetmen ve oyuncularının katılacağı panel ve söyleşilerden oluşan yan etkinlikler de sinemaseverlerle bir araya gelecek.
Amina
Anadolu Leoparı (Anatolian Leopard)
Okul Tıraşı (Brother’S Keeper)
Bağlılık Hasan (Commitment Hasan)
Hayaletler (Ghosts)
Dirlik Düzenlik
Klondike
Yaramaz Çocuklar (Les Enfants Terribles)
Aşk Büyü Vs. (Love Spells And All That)
Mimaroğlu: The Robinson of Manhattan Island
Bilmemek (Not Knowing)
Bembeyaz (Pure White)
Ceviz Ağacı (Silenced Tree) Faysal Soysal
Ansızın (All Of A Sudden) Aslı Özge
İşe Yarar Bir Şey (Something Useful) Pelin Esmer
Anons (The Announcement) Mahmut Fazıl Coşkun
Akıntı (The Diamond Sea) Arda Ekşigil
Ankebût Ceylan Özgün Özçelik
Büyük İstanbul Depresyonu (The Great Istanbul Depression) Zeynep Dilan Süren
Cemile Sezgin Aylin Kuryel Raşel Meseri
Stiletto Can Merdan Doğan
Kıyamette İyi Görünmeliyim (I Gotta Look Good For The Apocalypse) Ayçe Kartal
Medcezir Tango Meriç Atalar Isabel Loyer
Yara (The Hurt) Onur Güler
Disonans Ramin Matin
Tapınak (Temple) Murat Uğurlu
Toz Olmak (Turning To Dust) Hüseyin Aydın Gürsoy
Hello Afrika Hasan Serin
Willkommen In Deutschland? (Welcomed To Germany?) Özlem Sarıyıldız