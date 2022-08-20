Görenler İkizi Sandı

30 Eylül’de vizyona girecek olan Yanlış Anlama 2’nin eğlenceli kamera arkası geçtiğimiz hafta Ramiz Bayraktar’ın “Açılın” şarkısı eşliğinde yayınlanmıştı. Filmin yapımcısı Levent Cengizhan ile ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun tıpatıp benzerliği servis edilen görüntülerden anlaşıldı. Cengizhan’ı Azerbaycan çekimlerinde de halkın sürekli Somer şef zannedip fotoğraf çektirmesi ile çok komik anlar yaşandı. Aykut Taşkın’ın yönettiği Yanlış Anlama 2′nin başrollerini Cemal Hünal, Yılmaz Gruda, Gülşen Hüseynili ve İslam Mehreliyev paylaşıyor.

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