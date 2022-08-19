MUBI, 60’lardan İtibaren Almanya’daki İş Gücünün Temelini Oluşturan Türk Göçmenlerin Müzikle İlişkisinin Hiçbir Yerde Anlatılmamış Hikâyesi Aşk, Mark ve Ölüm’ü Türkiye’ye Getiriyor

Yönetmen Cem Kaya’nın bu yıl düzenlenen 72. Berlinale’de, Panorama bölümünde Seyirci Ödülü’ne layık görülen Aşk, Mark ve Ölüm filminin Türkiye hakları MUBI’nin oldu. 1960’larda Türkiye’den Almanya’ya yaşanan işçi göçünün daha önce hiç görülmemiş, hiçbir yerde yayınlanmamış arşiv kayıtlarıyla müzikal tarihini çıkaran belgesel, 23 Eylül Cuma gününden itibaren Başka Sinema dağıtımıyda seyirciyle buluşmaya ve önümüzdeki aylarda MUBI Türkiye koleksiyonunda yerini almaya hazırlanıyor. Belgesel, 1960’ların Almanya’sında yaşayan Türklerin yaşamları, çektikleri zorlukları ve eğlence alışkanlıklarını beyazperdeye getiriyor.

Basın Bülteni

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