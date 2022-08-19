Eren Ergin’in yönettiği ve Alihan Demirbilek, Sahra Yalçın, Ekrem Türker ile Berda Akar’ın oynadığı Cânn, 16 Eylül 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Cihangir Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Üniversite sınavına hazırlanan Beren, kamp dönüşü aniden hastalanır. Babası Salih yurt dışına çıkınca üvey annesi Nurdan, Beren’e iyi geleceğini düşünerek abisi Doğu’yu yanlarına çağırır. Ancak Doğu ve eşi Nergis’in hayatını etkileyecek olayların başlaması an meselesidir. Çünkü Beren aslında hasta değildir, yapılan büyünün etkisiyle psikolojik olarak hastalanmıştır. Beren’e musallat olan kadim varlıklar ise cinlerin ataları Cânn cinleridir.