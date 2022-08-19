Adem Uğur’un yönettiği ve Meral Kaplan, Selçuk Kılıç, Korkmaz Polat ile Hülya Diken’in oynadığı Annis: Ölüm Gecesi, 09 Eylül 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla MSA Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Canan, Arkeolog olarak yaşamını sürdürmektedir. Aynı zamanda dedesi Yusuf da ünlü bir Arkeolog olup kazı başkanıdır. Dedesi Yusuf’un daveti ile Düzce’deki Prusiasad Hypium Antik Tiyatro Kazısı’na giderler. Canan’ın, kazı sürecinde bulunan lanetli yüzüğü takması ile başlayan gerilim, korku, dram ve aksiyon dolu bir hikâye. Aynı zamanda Doktor, Savcı, Hemşire ve diğerlerinin konuyu çözmeye çalışmalarıyla hikâye sürükleyici bir hal alır.