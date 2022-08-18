Turgut Yasalar’ın Ali Şamil: Büyük Taarruz’un Küçük Tanığı Adlı Kitabı Nemesis Yayınları’ndan Çıktı

Yönetmen – yazar Turgut Yasalar, Büyük Taarruz’un 100. yıl anısına hazırladığı Ali Şamil: Büyük Taarruz’un Küçük Tanığı adlı kitabında, Kurtuluş Savaşı’nın gizli kahramanlarından Ali Şamil’in hikâyesini anlatıyor. Nemesis Yayınları’ndan çıkan kitap, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi, Kurtuluş Savaşı yılları ve ardından Cumhuriyet’in kuruluş ve inşa ediliş sürecine uzanan bir serüveni okurla buluşturuyor. Osmanlı’nın çöküşüne saraydan, Türkiye’nin doğuşuna ise cepheden tanık olan Ali Şamil’in Ahlat’tan başlayan hayat hikâyesi, Enver Paşa’dan Sultan Vahdettin’in damadı İsmail Hakkı Bey’in dostluğuna, Mustafa Kemal Paşa tanışmasına kadar varan şaşırtıcı olaylarla dolu.