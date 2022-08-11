Yalancı Şahit

Bilal Kalyoncu’nun yönettiği ve İnan Ulaş Torun, Algı Eke, Onur Sermik ile Ruhsar Gültekin’in oynadığı Yalancı Şahin, 02 Eylül 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla 2506 Sinema tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yalancı şahitlik yapan Ali Cengiz Dönmez, hayatının en zorlu davasını almıştır. Mafya ile aşkı arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Ali Cengiz Dönmez’in maceraları.