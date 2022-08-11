Cüneyt Arkın Anısına Sinema Gecesi ve Çocuk Şenlikleri Başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi mahalle şenlikleri ve Açık Hava Sinema Geceleri gerçekleştiriyor. Sinema gecelerinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Yeşilçam’ın unutulmaz ismi, sevilen oyuncu Cüneyt Arkın’ın Türk Sinemasına damgasını vuran çeşitli filmleri gösterilecek. Mahalle şenliğinin ilki, 12 Ağustos 2022 Cuma günü saat 19:00’da Rami Bir Nefes Parkı’nda gerçekleştirilecek. Şenlik alanında, Hacivat – Karagöz, Jonglör, Yüz Boyama, Yarışmalar ve birbirinden sürpriz çeşitli etkinlikler yapılacak. Ardından film gösterimi düzenlenecek. Etkinliğe gelen misafirlere, pamuk şeker, patlamış mısır ve şerbet ikram edilecek.