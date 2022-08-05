Yapımı Düşünmek Senaryo ile Başlar: m2’de Katılımcılar Zeynep Atakan ile Birebir Çalışacak; Nadir Öperli, Yapımcının Senaryo ile İlişkisi Üzerine Konuşacak

Türkiye’deki sinemacılara senaryo geliştirme ve yapım mentorluğu sağlayan m2 Film Lab’ın ikincisini düzenleyeceği Senaryo Geliştirme Atölyesi, 08 – 12 Eylül ve 18 – 20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Atölyeye son başvuru tarihine 3 gün kala, etkinlik programı netleşmeye başlıyor. Eylül ayındaki ilk oturumu İstanbul’da yüz yüze yapılacak etkinlikte, atölye mentorları Ruth Atkinson, Neal Dhand ve Ali Vatansever ile senaryoları üzerine çalışacaklar. Bunun yanı sıra, yapımcı Zeynep Atakan ile yapım sürecine dair toplantılar yapacaklar. Masterclass’ların ikinci konuğu yapımcı Nadir Öperli ise katılımcılara yapımcının rolüne dair deneyimlerini aktaracak.