AKM Yeşilçam Sineması’nda 05 – 11 Ağustos Filmleri

AKM Yeşilçam Sineması, 05 – 11 Ağustos programında sinema tarihinin kült yapımlarından Emir Kusturica’nın Arizona Rüyası (Arizona Dream), Jean – Pierre Jeunet & Marc Caro’nun Şarküteri (Delicatessen) ve Zeki Demirkubuz’un Kader filmleri gösteriliyor. Kusturica’nın çektiği Arizona Rüyası’nın başrollerinde Johnny Deep, Jerry Lewis ve Faye Dunaway yer alıyor. New York’ta yaşayan genç Axel, bir gün davet edilince Arizona’daki amcasının düğününe gider. Ailesinin Arizona’daki işini devam ettirmesi pek mümkün görünmese de orada tanışacağı iki kadın Axel’in hayatını tamamen değiştirecek, özgürlüğün ve aşkın tadına varacaktır.