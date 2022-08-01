Salt’ın Bilinmeyene Doğru Sergisi Kapsamında Düzenlenen Duvarda Bir Çatlak Etkinlikleri 11 Ağustos’a Kadar Devam Ediyor

Salt’ın Varşova Modern Sanat Müzesi iş birliğiyle düzenlediği Bilinmeyene Doğru sergisinin kamu programı Duvarda Bir Çatlak, 1989 sonrası dünyada sanatın belgesel ve arşivle ilişkisine odaklanan çevrimiçi konuşmalar, atölye ve gösterimlerden oluşuyor. Etkinlik serisi kapsamında, 02 Ağustos Salı günü 19:00’da Görsel Araştırmacı Ege Berensel, Ev filmleri arşivciliği çevrimiçi bir konuşma yapacak. 06 Ağustos Cumartesi günü 15:00’te ise Film Yapımcısı Andreas Treske tarafından arşiv odaklı çevrimiçi bir atölye gerçekleştirilecek.

Türkiye 8 mm Ev Filmleri Arşivi

