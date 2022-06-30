Mahsun, Haluk Levent ve Özcan Deniz’i Arıyor

Filmleri gişe rekorları kıran Mahsun Kırmızıgül, efsane müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu Prestij Müzik dönemini anlatacağı yeni filmi için ön hazırlıklara başladı. Mahsun Kırmızıgül, Prestij Meselesi adını verdiği yeni filmi için ses sanatçıları Haluk Levent ve Özcan Deniz’in gençliğini canlandıracak yetenekli oyuncular arıyor. Büyük ses getireceği öngörülen filmin çekimlerine Eylül ayında başlanmasının planlandığı açıklandı. Kurulduğu yıllarda ülkemiz müzik piyasasındaki pek çok ünlü ismin yapım şirketi olarak bilinen Prestij Müzik’in 1992 ve 1993 yıllarını anlatacak olan filmde, kimlerin rol alacağı ise merak konusu.

Basın Bülteni

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