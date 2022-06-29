Taleh Yüzbeyov ile Orhan Merdan’ın yönettiği ve Taleh Yüzbeyov, Leman Merrih, Alihan Racebov ile Nezaket Haydarova’nın oynadığı Zehir Zemberek, 15 Temmuz 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla O2 Media – Yüz Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bıçaklı saldırıdan sağ kurtulan Adil, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olarak tekdüze hayatına geri dönmeye hazırlanıyordur. Arkadaşı Şakir’in ve hayat tarzını değiştirdiğini iddia eden üniversiteden arkadaşı, eski “hayat kadını” Rana’nın refakati ile hastaneden çıkarak sıradan ve tekdüze hayatına geri dönmeyi düşünen Adil birden akıl almaz bir sınav karşısında kalır.