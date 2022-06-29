Mert Can Kesim’in yönettiği ve Ömersan Yemişçioğlu, Asi Güner, Almina Kahraman ile Halil İbrahim Sayar’ın oynadığı Tanah, 22 Temmuz 2022’de CJ ENM dağıtımıyla 48Kare Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Köyceğiz’de yaşanan gerçek bir hikâye. Yaşadığı ayrılıktan derinden etkilenen Ebru yaşadığı şehri terk edip üniversiteden arkadaşı Leyla’nın vasıtasıyla küçük bir sahil kasabasına yerleşir.