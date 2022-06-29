Ahmet Faik Şener’i Kaybettik

Balarısı Ahmet lâkabıyla tanınan, dünyanın önde gelen ağız armonikası virtüözlerinden Ahmet Faik Şener, 29 Haziran 2022 Çarşamba günü hayatını kaybetti. İstanbul’da 97 yaşında hayata veda eden Şener, 1925 yılında Gemlik’te doğdu. 1952 yılında Hukuk Fakültesi’nden ayrılarak İstanbul’da eğlence sektörüne giren Ahmet Faik Şener bir yandan Raşit el Abed’den armoni dersleri alırken, bir yandan da kurduğu Balarıları grubu ile uzun yıllar radyolarda ve gazinolarda kendi icra ettiği müzikler eşliğinde komedyenlik yaptı. Sanatçı, Atıf Yılmaz’ın yönettiği Yaşamak Hakkımdır adlı filmin müziklerine imza attı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.