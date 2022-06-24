Uğur Kaplan’ın yönettiği ve Hazal Özbal, Ezgi İrem Mutlu, Doğukan Oltulu ile Levent Kahraman’ın oynadığı Ma-Şer, 08 Temmuz 2022’de CJ ENM dağıtımıyla Kafaişler Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Üniversite öğrencisi Hande, sosyal antropolojinin tartışma konularından biri olan, “büyü” meselesi üzerine bir tez yazacaktır. Bu tezi farklı kılan nokta ise, işi uygulamaya koyacak olmasıdır. Hande bunun için, sahaftan çaldığı antika bir büyü kitabını kullanır ve kendisine büyü yaptırmak için üç arkadaşını ikna eder. Ancak işler tahmin ettiği gibi gitmez. Hande ve arkadaşlarını bekleyen olaylar silsilesi, onları korku dolu bir maceranın ortasına atar.