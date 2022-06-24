Altı Günde Belgesellerle Devr-i Alem

15. Documentarist – İstanbul Belgesel Günleri, 24 Haziran Cuma akşamı tamamı kadınlardan oluşan Peradi Ensemble konseri ve Cem Kaya’nın yönettiği Aşk, Mark ve Ölüm’ün gösterimiyle açılacak. Türkiye’den Almanya’ya işçi olarak giden göçmenlerin ilk günden bugüne ürettiği gurbetçi müzikleri konu alan film geçtiğimiz aylarda Berlinale’de büyük beğeni toplayarak Seyirci Ödülü’nü kazanmıştı. Almanya’nın konuk ülke olduğu bu seneki festivalde, aralarında yine Berlinale’den Seyirci Ödülü sahibi Bay Bachmann ve Sınıfı, bu sene ikisi de prömiyerini Berlinale’de yapan Bettina ve Genderation dahil olmak üzere Almanya’dan 8 belgesel yer alıyor.

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