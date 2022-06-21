Türkiye’nin Belgesel Panoraması Documentarist’te

Türkiye’den 120’den fazla başvuru alan, bunlar arasından seçilen otuz belgeselin gösterileceği 15. Documentarist – İstanbul Belgesel Günleri, yerli yönetmenlerin ilk ve ikinci filmleri her sene olduğu gibi Johan van der Keuken Yeni Yetenek Ödülü’ne aday olacak. Yeni Yetenek Ödülü’nün jürisi sinema akademisyeni Özlem Güçlü, dijital iletişim uzmanı Karen Cirillo, yönetmen Ahu Öztürk, kurgucu Selda Taşkın ve belgesel sinemacı akademisyen Can Candan’dan oluşuyor. Fransız Kültür Merkezi ve Cine Majestic’te yapılacak etkinlik gösterimleri mekân girişlerinde temin edilecek biletlerle 15 TL’ye, Aynalı Geçit Etkinlik Mekânı’nda ise ücretsiz izlenebiliyor.

Basın Bülteni

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