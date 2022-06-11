İnci Birol’u Kaybettik

Gerçek adı Asiye Yurdagül Ergin olan, dansöz ve oyuncu İnci Birol, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü hayatını kaybetti. İnci Birol’un, sinemamızın siyah- beyaz filmler döneminde rol aldığı filmler arasında Hürriyet Şarkısı, Yağma Hasan’ın Böreği, Fındıkçı Gelin, Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar, İki Ateş Arasında, Hürriyet Uğruna Mukaddes Yalan, Ahretten Gelen Adam, Nasreddin Hoca ve Timurlenk, Kadının Fendi, Kara Çalı, Mor Sevda gibi filmler var. Cenazesi, 12 Haziran 2022 Pazar günü, Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verilecek merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.