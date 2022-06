Haliç Goldenhorn Uluslararası Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Fotofilm tarafından 01 – 05 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen Haliç Goldenhorn Uluslararası Film Festivali’nin pandemiden dolayı yapılamayan ödül töreni gerçekleşti. Festival kurucu başkanı Mehmet Oflazoğlu ve Festival Direktörü Özkan Binol’un katılımıyla gerçekleşen törende Altın Boynuz ödülleri sahiplerine takdim edildi. Haliç Goldenhorn Uluslararası Film Festivali’nin film gösterimleri de pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilmişti.

Altın Boynuz Ödülü Kazananlar:

En İyi Film: Blindfold / Taras Dron / Ukrayna

En İyi Yönetmen: Taras Dron / Blindfold / Ukrayna

En İyi Senaryo: The Highland Reflections / Yang Fan, Golden Chen / China

En İyi Görüntü Yönetmeni: The Highland Reflections / China

En İyi Kadın Oyuncu: Maryna Koshkina (Blindfold) / Taras Dron / Ukrayna

En İyi Erkek Oyuncu: Cansu Fırıncı (Lacivert Gece) / Muhammet Çakıral / Türkiye

Jüri Özel Ödülü: Lacivert Gece / Muhammet Çakıral / Türkiye

Jüri Özel Ödülü: Kiss The Ground / Josh Tickell-Rebeca Tickell / Amerika

Uluslararası Uzun Metraj Belgesel / International Documentary Feature:

En İyi Film / Best Film: Dusky Grouder “Lord of The Reef“ / Mert Gökalp Orfoz / Türkiye

Uluslararası Kısa Film Belgesel / International Short Documentary:

En İyi Film / Best Film: The Song of My Life /Hayatımın Şarkısı / Mertkan Merkoç / Türkiye

Jüri Özel Ödülü: Afrikalı Uşaklar / Bayram Fidanboy / Türkiye

Uluslararası Kısa Film Kurmaca / International Narrative Short Feature:

En İyi Film / Best Film: The Coming of Spring / Yang Ji-Jiang Yiyizo / Çin

En İyi Film / Best Film: Sar / Soğuk / Adar Baran Değer / Türkiye

Uluslararası Animasyon Kısa film / International Animation Short Film:

En İyi Film / Best Film: A moment of Whiteness / Johanne Chagnan/ Kanada

