Dijital Esaret ile Squid Game Benzerliğine Birol Güven’den Cevap: Squid Game’in Bizden Esinlenmiş Olması Daha Mümkün

Cuma günü vizyona giren Dijital Esaret’in Squid Game’e olan benzerliği ve filmde ondan esinlenildiği şeklinde sosyal medyada yapılan yorumlara senarist Birol Güven cevap verdi. Güven yaptığı açıklamada: “Dijital Esaret’in Squid Game’den esinlenmesi mümkün değil. Senaryosunu 2017 yılında yazdım. 2018 yılında çektik. 2019 – 2020 yılında vizyona girmeyi planlıyorduk ama pandemi nedeniyle giremedik. Biliyorsunuz Rasim Öztekin’i bir yıl önce kaybettik. Onu kaybettiğimizde bile Squid Game yayınlanmamıştı. Yani o diziyi seyredip bu filmi yapmış olmamız kronolojik olarak mümkün değil. Onların bizden esinlenmiş olması daha mümkün görünüyor.” dedi.

Basın Bülteni

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