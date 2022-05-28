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Dijital Esaret ile Squid Game Benzerliğine Birol Güven’den Cevap: Squid Game’in Bizden Esinlenmiş Olması Daha Mümkün

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Cuma günü vizyona giren Dijital Esaret’in Squid Game’e olan benzerliği ve filmde ondan esinlenildiği şeklinde sosyal medyada yapılan yorumlara senarist Birol Güven cevap verdi. Güven yaptığı açıklamada: “Dijital Esaret’in Squid Game’den esinlenmesi mümkün değil. Senaryosunu 2017 yılında yazdım. 2018 yılında çektik. 2019 – 2020 yılında vizyona girmeyi planlıyorduk ama pandemi nedeniyle giremedik. Biliyorsunuz Rasim Öztekin’i bir yıl önce kaybettik. Onu kaybettiğimizde bile Squid Game yayınlanmamıştı. Yani o diziyi seyredip bu filmi yapmış olmamız kronolojik olarak mümkün değil. Onların bizden esinlenmiş olması daha mümkün görünüyor.” dedi.

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