Ünlü Kıbrıslı Türk Yönetmen Derviş Zaim, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri ile Buluştu

Tabutta Röveşata, Filler ve Çimen, Cenneti Beklerken, Gölgeler ve Suretler gibi önemli yapımlarına imza atan ünlü Yönetmen Derviş Zaim, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ile buluştu. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılık Bölümü tarafından düzenlenen atölyeye katılan Zaim, yönetmenliğini üstlendiği kült film Tabutta Röveşata’yı öğrencilerle birlikte izleyerek söyleşi sonrasında yönetmenlik ve filmin yapım süreci üzerine bir atölye çalışması da gerçekleştirdi.

İzlem Kanlı – Derviş Zaim

