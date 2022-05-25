8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali’nin Başvuruları Başladı

Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali’nin detayları 24 Mayıs’ta, Beyoğlu Aynalıkavak Kasrı’nda gerçekleştirilen basın lansmanında katılımcılarla paylaşıldı. Festivalin tanıtım programına sinema, kültür – sanat ve medya dünyasına mensup çok sayıda isim katılım gösterdi. Lansmanın açılış konuşmasını Fidan Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdulbaki Başer gerçekleştirdi.
- Basın Bülteni
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Abdulbaki Başer (Fidan Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı)
Halil Kardaş – Belkıs Bayrak – Cemil Nazlı –
Nuray Kayacan Sünbül – Koray Sevindi
Haydar Ali Yıldız (Beyoğlu Belediye Başkanı)