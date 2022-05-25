Fobi Üçlemesinin İkinci Bölümü 27 Mayıs’ta Vizyonda

Yapımını Hann Yapım, yapımcılığını İlkem Şahin’in üstlendiği, proje tasarımı ise Onur Aşa’ya ait olan ve fobilerin korkutucu yüzünü ortaya koyan film serisinin ikinci bölümü İkinci Seans AEEP, 27 Mayıs 2022 Cuma günü vizyona giriyor. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bir konseptle korku – gerilim türüne yeni bir soluk getiren film serisi 60’ar dakikalık üç filmden oluşuyor. Üçlemedeki tüm filmlerin isimleri, hikâyede yer alan fobilerin baş harflerinden oluşuyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.