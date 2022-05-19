Korku Takvimi Dolu Dizgin

Vizyona hızlı bir giriş yapan ödüllü korku filmi Korku Takvimi isimli yapım ilk gösterimdeki ilk 3 gününde yaptığı gişe hasılatı başarısıyla vizyona giren Türk filmleri arasında zirveye yerleşti. Senaryosunu Esma Şevik’in yazdığı, yönetmenliğini ise Yunus Şevik’in üstlendiği Korku Takvimi isimli sinema filminin senaristi Esma Şevik, gala gecesi gösteriminde göz kamaştırırken, yazdığı senaryoya çok güvendiğini dile getirdi. Başarılı senarist Esma Şevik “Ben korkularımı yazdım ve bu korkular toplum tarafından aynı ve sıra dışı korkular olarak algılansın istedim. Bu isteğim önce yurt dışından ödül olarak döndü, şimdi de sinema seyircisi tarafından ödüllendiriyor.” dedi.

Basın Bülteni

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