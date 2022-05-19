Kurulduğu günden bu yana insanı merkeze alan her çalışmasıyla hafızalarda yol gösterici bir iz bırakma amacıyla projeler üreten TRT World Citizen, Humanitarian Film Festival (İnsani Film Festivali) projesi ile küresel insani sorunlara ışık tutmayı hedefliyor. 26 – 27 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan film festivalinde 21. yüzyılda insanlığın halen mücadele ettiği mültecilik, açlık ve savaş gibi acıtıcı evrensel konular masaya yatırılacak. Festival, katılımcılarını yapımcılar ve film endüstrisi profesyonelleriyle buluşturacak; Türkiye, İran, Fransa, Kanada, İtalya, İspanya, Amerika ve Senegal gibi farklı ülkelerden toplam 16 filme ev sahipliği yapacak.

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