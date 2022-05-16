Gişe Rekortmeni Bergen, İzmir Seyircisiyle Açık Havada Buluşuyor

Vizyon yolculuğuna sinemalarda devam eden Bergen, yapımcı Orkestra Content ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 15 farklı noktada yapılacak gösterimlerle İzmirli seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. 16 Mayıs – 05 Haziran tarihleri arasında gösterimler İzmir’in merkez ve Beydağ’dan Kemalpaşa’ya Kınık’tan Dikili’ye kadar İzmir’in birçok ilçesindeki açık alanlarda ve sinema salonlarında yapılacak. Vizyonda 5.5 milyon izleyicinin izlediği Bergen’in yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz üstlendi.

Basın Bülteni

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