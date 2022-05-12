20th Century Studios’tan Avatar: Suyun Yolu Filminin Türkçe Logolu İlk Resmi Afişi Yayınlandı

James Cameron’dan tüm zamanların en yüksek hasılat yapan Avatar filminin ilk devam filmi Avatar: Suyun Yolu, 16 Aralık 2022 Cuma günü sinemalarda gösterime giriyor. Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında filmi ile birlikte ilk kez sinemada izleyicilerle buluşan 20th Century Studios’tan Avatar: Suyun Yolu filminin ilk resmi fragmanı şimdi dijitalde de yayınlandı. Yeni film, ilk filmde yer alan olaylar ardından geçen on yıldan fazla bir süreden sonra Sully ailesinin hikâyesini, onların karşılaştıkları zorlukları, birbirlerini güvende tutmak için harcadıkları çabayı, hayatta kalmak için verdikleri savaşları ve göğüs gerdikleri trajedilerin hikâyesini ele alıyor.

Basın Bülteni

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