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Türkiye’nin İlk Çağdaş Sanat Belgeseli Crossroads’un Soho House İstanbul’daki Özel Gösteriminde Film Ekibi ve Özel Davetliler Bir Araya Geldi

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Mahmut Fazıl Coşkun’un yönettiği Crossroads belgeselinin Soho House İstanbul’daki özel gösteriminde film ekibi ve özel davetliler bir araya geldi. 41. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışması kapsamında prömiyerini yapan, Türkiye’nin ilk çağdaş sanat belgeseli olma özelliğini taşıyan Crossroads’un özel gösteriminde Elif Dürüst, Aslı Hatemi, Aslı Pamir, Zeynep Atakan, Baha Toygar, Yasemin Semercioğlu gibi isimler de film ekibini yalnız bırakmadı.

Banu Zeytinoğlu – Bulut Reyhanoğlu

Bulut Reyhanoğlu – Elif Dürüst – Gökay Gündoğdu

Mahmut Fazıl Coşkun

Seçkin Pirim

Seçkin Pirim – Zeynep Tül Akbal Süalp – Vanessa Medini Arslan –
Mahmut Fazıl Coşkun – Bulut Reyhanoğlu

Sinan Yusufoğlu

Vanessa Medini Arslan – Bulut Reyhanoğlu

Zeynep Özbatur Atakan

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