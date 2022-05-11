Türkiye’nin İlk Çağdaş Sanat Belgeseli Crossroads’un Soho House İstanbul’daki Özel Gösteriminde Film Ekibi ve Özel Davetliler Bir Araya Geldi

Mahmut Fazıl Coşkun’un yönettiği Crossroads belgeselinin Soho House İstanbul’daki özel gösteriminde film ekibi ve özel davetliler bir araya geldi. 41. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışması kapsamında prömiyerini yapan, Türkiye’nin ilk çağdaş sanat belgeseli olma özelliğini taşıyan Crossroads’un özel gösteriminde Elif Dürüst, Aslı Hatemi, Aslı Pamir, Zeynep Atakan, Baha Toygar, Yasemin Semercioğlu gibi isimler de film ekibini yalnız bırakmadı.

Basın Bülteni

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Banu Zeytinoğlu – Bulut Reyhanoğlu



Bulut Reyhanoğlu – Elif Dürüst – Gökay Gündoğdu



Mahmut Fazıl Coşkun



Seçkin Pirim



Seçkin Pirim – Zeynep Tül Akbal Süalp – Vanessa Medini Arslan –

Mahmut Fazıl Coşkun – Bulut Reyhanoğlu



Sinan Yusufoğlu



Vanessa Medini Arslan – Bulut Reyhanoğlu



Zeynep Özbatur Atakan

